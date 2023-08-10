Актриса не скрывает, что поддерживает Украину и выступает против войны.

Известная актриса Лия Ахеджакова отправилась в Германию, там она вышла на сцену с флагом Украины. Звезда гастролировала еще в июле, однако видео с ней появились в сети лишь недавно.

"Непревзойденная Ахеджакова. Бремен, Германия. 27.07.23", - подписали авторы ролик с актрисой.

Так, Ахеджакову сняли во время того, как она выходила на поклон к зрителям. Актриса взяла флаг Украины и под восторженные крики фанов благодарила всех за цветы и внимание.

РосСМИ назвали поведение Ахеджаковой "вопиющим". Они принялись активно "полоскать" актрису и пытаться ее унизить. Не обошлось и без негативных комментариев. Россияне скулят от обиды, они не скрывают того, что их оскорбляет поступок Ахеджаковой. Униженные комментаторы пишут:

"Двуличная старуха! Сидела бы дома в плед укутавшись!"

"Совсем из ума выжила"

"Маразм крепчает, перечеркнула всю любовь и уважение к ней".

Однако актриса все равно собрала немало положительных отзывов. Пользователи, осуждающие войну в Украине и путинскую агрессию, благодарят Ахеджакову за поддержку. Они пишут:

"Молодчина!"

"Великая актриса! И порядочный, достойный человек!"

"Лия - непревзойденная актриса! Здоровья и долголетия!".

Лия Ахеджакова - последние новости

Напомним, актриса активно поддерживает Украину и осуждает кремлевский режим. За это ее лишили всех ролей в театрах РФ. Недавно Ахеджакова рассказывала, что адвокат запрещает ей общаться с журналистами, так как россияне пишут на нее доносы.

Украинская актриса описала "расплату" Лии Ахеджаковой за поддержку Украины. Римма Зюбина с тревогой говорит о звезде, так как боится за ее безопасность. По словам актрисы, Ахеджакову "уничтожают" в РФ.

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