Андрей Хлывнюк отметил, что не готов получать награду, которую также вручали россиянам.

Известный украинский певец-военный, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отказался от международной премии имени Магнитского, которую вручали в Лондоне, Великобритания. Артист объяснил, почему не захотел получать награду.

В интервью для "Украинской правды" знаменитость отметил, что не на третий год полномасштабного вторжения неприемлемо появляться на событиях с россиянами и делить с ними одну сцену. Он не понимает, для чего западные страны продолжают сводить украинцев и россиян на международной арене. Как известно, среди лауреатов премии была жена российского оппозиционера Алексея Навального.

Исполнитель в очередной раз подчеркнул, что он не считает правильным появляться на мероприятиях, где есть россияне, которые утверждают, что сейчас идет война Путина против Украины, а они здесь ни при чем. Если бы Андрей согласился получить награду, то ему бы пришлось принять участие в торжественном ужине, а также сесть за один стол с так называемыми "хорошими россиянами", в частности, и Навальной.

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"И там была не только Навальная, но и Кара-Мурза, и многие другие, кого на Западе считают "борцами за другую Россию". Не надо нам на 11-м году войны пытаться рассказать что-то о "братских народах". Это все туфта, поэтому пришлось отказаться", - подчеркнул Хлывнюк.

Музыкант отметил, что своим отказом он подвел людей, которые болели за него и хотели, чтобы он стал лауреатом. Однако фронтмен "Бумбокса" говорит, что даже несмотря на это, он бы не смог появиться на церемонии награждения.

"Но это всегда выбор - между тем, чтобы сделать немного больно тем, кого уважаешь, но отстоять свою позицию, и тем, чтобы потихоньку себе взять и свалить. Время компромиссов прошло. Не может быть компромиссов на крови! Их просто не может быть!" - подытожил артист.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк рассказал, как его изменила война. Артист, который служит с 2022 года, выполняет различные боевые задачи, поэтому говорит, что его реальность кардинально отличается от той, что была два года назад.

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