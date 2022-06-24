Телеведущая сообщила о смерти своего знакомого.

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила трагическое известие. Во время войны погиб молодой парень Ринат, с которым она познакомилась во время съемок программы Ле Маршрутка в Мариуполе.

"В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Среди них и Ринат. Мы познакомились на съемках проекта Ле Маршрутка, когда снимали в Мариуполе", - написала телеведущая.

Также она рассказала, что знала о мечте Рината работать на телевидении. Но, к сожалению, его мечте не удалось сбыться.

Кроме того, Никитюк вспомнила, что молодому парню очень нравилось работать с ее командой, он помогал на съемках проекта.

Напомним, ранее Леся Никитюк выпустила новый хит о войне с Россией. Над созданием песни Никитюк работала с известным композитором и народным артистом Украины Степаном Гигой.

Вас также могут заинтересовать новости: