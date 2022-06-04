Над созданием песни Никитюк работала с известным композитором и народным артистом Украины Степаном Гигой.

Украинская ведущая и волонтер Леся Никитюк выпустила новую песню о будущем России.

Над созданием песни Никитюк работала с известным композитором и народным артистом Украины Степаном Гигой.

"Новая песня — попытка представить, что будет с россиянами, если воплотятся в жизнь их самые большие страхи. Эта история для поднятия морального духа украинцев", — прокомментировала Никитюк.

Война в Украине и хиты Никитюк:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

29 марта Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram видео, на котором перепела песню "Сіла птаха", изменив в ней слова. Она высмеяла российскую пропаганду и новости о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Степана Бандеру.

16 апреля Леся Никитюк выпустила новый хит о российском корабле, который "пошел на...".

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