Украинская ведущая и волонтер Леся Никитюк выпустила новую песню о будущем России.
Над созданием песни Никитюк работала с известным композитором и народным артистом Украины Степаном Гигой.
"Новая песня — попытка представить, что будет с россиянами, если воплотятся в жизнь их самые большие страхи. Эта история для поднятия морального духа украинцев", — прокомментировала Никитюк.
Война в Украине и хиты Никитюк:
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.
29 марта Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram видео, на котором перепела песню "Сіла птаха", изменив в ней слова. Она высмеяла российскую пропаганду и новости о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Степана Бандеру.
16 апреля Леся Никитюк выпустила новый хит о российском корабле, который "пошел на...".