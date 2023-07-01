Даже у звезд бывают провальные выходы в люди.

Рассказываем об известных личностях, которые в разное время нарвались на критику из-за не очень удачного макияжа. Их опыт доказывает - совершать ошибки - не так и страшно. Главное - делать правильные выводы и не повторять былых неудач.

Алина Гросу

Украинская актриса и певица на сцене уже очень много лет - публика буквально в режиме реального времени следила за тем, как Алина росла. Несмотря на то, что большая часть фанатов восхищается врожденной красотой Гросу, у нее есть и хейтеры. Появились они в том числе и после того, как Гросу появилась на публике с неудачным макияжем - тогда ее "заклевали" за вызывающий внешний вид и слишком броский мейк.

Елена Филонова

Елена Филонова - украинская блогерша, которая в 2019 году была ведущей "Ревизора" и проверяла, насколько профессионально украинцам предоставляют услуги в салонах красоты. В одной из программ она появилась с темной помадой, которая, как посчитали комментаторы, подчеркнула проблемы с кожей и глубокие морщины. В комментариях под выпуском можно найти "советы" для Филоновой, чтобы та сменила помаду, ведь этот цвет ее старит.

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Леди Гага

Позорный макияж неоднократно встречался и среди звезд мировой величины. Например, Леди Гага однажды появилась на публике с массивными черными стрелками, которые не выглядели ровными, даже если смотреть издалека.

Более того, при помощи яркой красной помады она пыталась прибавить объема своим губам, но получилось очень неаккуратно. Да и в целом такой мейк - не очень хорошее решение, даже если нарисовать все аккуратно, ведь акцент должен быть на чем-то одном - либо на губах, либо на глазах.

Дженнифер Лопес

Лопес - красотка и с макияжем, и без. И даже с плохим макияжем она неподражаема. На фото справа видно, что ее визажист явно забыл растушевать косметику на носу, и вместо аккуратного носа и объемного блика в глаза бросаются две темных полосы, создавая "грязный эффект". Но этот казус Лопес точно простят!

Тейлор Момсен

"Smoky eyes" - это очень красиво, но есть две проблемы. Первая - такой макияж идет не всем. Вторая - его не все умеют делать. В случае с американской певицей Тейлор Момсен, кажется, виднеются сразу две проблемы.

Но артистка не придала этому значения на этапе нанесения косметики и осмелилась выйти так на публику. Этот выход в свет ей точно запомнят надолго.

Напомним, названы 5 украинских звезд, которых преследовали поклонники.

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