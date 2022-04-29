За сутки до концерта его заменили на Николая Баскова.

Российский артист Сергей Лазарев должен был выступить 29 апреля на концерте "ZaРоссию", но за сутки до мероприятия ему сообщили об отмене его выступления.

Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, Лазарева заменит артист-путинист Николай Басков, активно поддерживающий режим Кремля и войну в Украине. А вот из-за неоднозначной позиции Лазарева его и убрали из списка выступающих.

Отметим, в первые дни вторжения РФ в Украину Лазарев написал пост с призывом остановить войну. Позже он удалил все посты. Перед концертом власти РФ попросили его встретиться с жителями Донбасса, а затем на пресс-конференции с журналистами высказаться о войне в Украине в поддержку РФ.

Впрочем, артист отказался от этого предложения. Поэтому было принято решение отменить его выступление на концерте в Липецке.

Напомним, ранее Сергей Лазарев из-за критики открестился от слов в поддержку Украины.

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