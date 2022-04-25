Ранее осуждавший убийственную войну в Украине артист "переобулся". Теперь он планирует петь на концерте в поддержку страны-агрессора.

Российский певец Сергей Лазарев анонсировал выступление на музыкально-патриотическом марафоне "ZaРоссию" на площади Петра Великого в Липецке. Это после того, как 24 февраля он публично осудил военные действия, развязанные Россией в Украине, а после этого удалил свои посты.

Афиша мероприятия с участием Сергея Лазарева появилась на сайте города Липецка.

"Патриотический" концерт запланирован на 29 апреля. Лазарев будет выступать на одной сцене с заслуженной артисткой России Жасмин.

Напомним, 24 февраля Сергей Лазарев открыто раскритиковал полномасштабную войну в Украине, назвав происходящее именно войной, а не "спецоперацией". Однако позднее он открестился от своих слов в поддержку Украины и заявил, что он гордится быть россиянином. Это произошло после того, как продюсер Леонид Дзюник обвинил Лазарева в эмиграции из России и в том, что музыкант якобы стыдится своей нации.

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