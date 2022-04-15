Также Лазарев заявил, что он - россиянин и любит свою страну.

Российский артист Сергей Лазарев 24 февраля опубликовал пост со словами "Нет войне", но позже удалил его.

Сейчас он открестился от своих слов в поддержку Украины и заявил, что он гордится быть россиянином. Это произошло после того, как продюсер Леонид Дзюник обвинил Лазарева в эмиграции из России и в том, что музыкант якобы стыдится своей нации.

"Я - русский! И никогда этого не стыдился! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе Евровидение, отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нёс российский флаг", - сказал Лазарев.

Он добавил, что 25 лет работает в России в музыкальной сфере и делает все во благо страны.

"Пожалуйста, не ведитесь на фейки и провокации", - добавил музыкант.

Напомним, ранее российская ведущая Татьяна Лазарева заявила, что "Россию нужно сровнять с землей и построить новую страну".

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