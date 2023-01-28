На популярный курорт Даша полетела вместе с сыном Львом, а также с помощницей и ее сыном.

Популярная блогерша Даша Квиткова отправилась на Мальдивы. В своем блоге она рассказала, что с Киева до Львова ее довез бывший Никита Добрынин. Затем Даша отправилась в Польшу, оттуда - в Германию, и только потом попала на Мальдивы. Всего дорога заняла у нее три дня.

В блоге подписчиков очень интересовал один вопрос: оплатил ли Никита Добрынин поездку на отдых своей бывшей и сыну? Квиткова ответила, что на деньги Никиты не претендует, и курорт оплачивает себе сама.

"Не переживайте. На бюджет Никиты никто не посягал и не посягает. Нет", - написала Даша в stories.

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Также блогерша призналась, что отдыхает не одна. Вместе с ней на курорт поехала некая Оля - помощница и по совместительству няня. Также с ними сын Оли, который по возрасту примерно как и сын Даши.

"У моей мамы работали две Оли. Они подруги и знают меня с девяти лет. Они мне как семья. Помогают мне со Львом. Считайте, что это няни, но я не могу о них так говорить. Просто моя помощь. У одной из Оль есть сын старше Льва на три месяца. Оля всегда приходит с ним, и они друзья. Сейчас со мной полетела одна из Оль", - объяснила знаменитость.

Развод Квитковой и Добрынина

В январе Даша сообщила, что уже три недели не живет вместе с Никитой. Причиной тому стали проблемы в отношениях, которые не давали покоя последних полтора года. Сейчас они приняли решение жить отдельно, но все еще любят друг друга, поэтому работают с психологом.

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