Пока она не видит шансов на восстановлении их семьи.

Украинская блогерша Даша Квиткова после новости о разводе с Никитой Добрыниным решила ответить поклонникам на вопрос, сойдется ли она с экс-мужем.

В инста-сториз Даша обнародовала сообщения поклонников, которые призывали ее сохранить брак с Добрыниным. Однако девушка попросила, чтобы они с пониманием отнеслись к просьбе не тревожить ее в директе.

"Не разводятся люди, когда в отношениях все хорошо. Не расходятся люди из-за работы, как все пишут, что мы разошлись из-за моей работы. Я надеюсь, что вы это понимаете. Я отвечала уже в интервью, что пока нет шансов, и точно мы не сойдемся с Никитой", - сказала Квиткова.

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Она добавила, что не знает, как сложится их судьба через год, но сейчас у каждого из них своя жизнь. По словам Даши, сейчас она чувствует себя свободно, мощно и сильно.

"Я не страдаю, у меня нет грусти в глазах, о которой вы пишете. Мы общаемся, мы видимся, у нас есть сын. У нас все хорошо, но по отдельности", - добавила Квиткова.

Напомним, ранее жена Григория Решетника высказалась о разводе Квитковой и Добрынина.

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