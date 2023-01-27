Блогерша поделилась, что добиралась туда из Киева целых три дня.

Украинская блогерша Даша Квиткова сообщила, что с сыном Львом отправилась на Мальдивы. Никита Добрынин отвез ее из Киева во Львов вместе с ребенком, оттуда Даша отправилась в Польшу, затем в Германию, и только оттуда улетела на Мальдивы. Подробностями своего путешествия Даша поделилась в блоге.

Блогерша похвасталась, что арендовала роскошную виллу рядом с океаном. Также она показала кадры с улыбающимся сыном. Квиткова рассказала, что полетела на Мальдивы ради того, чтобы ее сын насладился летом и солнцем. Также она опубликовала снимки Льва на фоне океана.

Квиткова и Добрынин расстались: подробности

В январе Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили, что уже около трех недель живут отдельно. Такое решение звездная пара приняла после того, как полтора года они боролись с трудностями и пытались найти общий язык. В итоге сошлись на том, что для обоих эти отношения кажутся болезненными.

Видео дня

В интервью Маше Ефросининой Даша Квиткова призналась, что до сих пор любит Никиту, а также знает, что он любит ее, однако семейные конфликты не позволяют насладиться счастьем.

Квиткова заявила, что с Добрыниным они расстались на хорошей ноте и продолжают общаться, чтобы вместе воспитывать единственного сына.

Напомним, ранее жена Григория Решетника высказалась о разводе Квитковой и Добрынина.

Вас также могут заинтересовать новости: