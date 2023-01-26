По словам Кристины, развод родителей - это удар для ребенка.

Супруга ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника ответила на вопрос своих поклонников, как она отреагировала на новость о разводе Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

По ее словам, чужая семья - потемки, однако ей очень жаль, что рассталась пара, свидетелями зарождения которой были все украинцы.

"Очень жаль, что расходятся пары, еще и свидетелями зарождения которых мы были. Особенно, когда такие маленькие дети в семье – для любого ребенка развод родителей – это удар. Дай Бог, они смогут справиться с испытанием развода. И продолжат быть счастливыми", - написала Кристина Решетник.

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Она попросила поклонников до последнего верить в институт семьи, бороться за отношения, ведь брак - это и есть настоящее счастье.

"А все остальное – это только пауза, поиск себя и своей второй половинки", - добавила Решетник.

Развод Квитковой и Добрынина

В январе 2023 года Даша дала большое интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала, что они с Никитой не живут вместе уже несколько недель. Они решили расстаться, однако документы на развод подадут позже.

Сейчас они ходят к психологу, чтобы достойно пройти этап развода и сохранить здоровые родительские отношения, так как у них растет сын Лев.

Напомним, они познакомились на шоу "Холостяк". В финале именно Квиткова стала победительницей.

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