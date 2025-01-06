Артистка часто вспоминает покойного друга.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала архивное фото с покойным певцом и другом Кузьмой Скрябиным.

Артистка опубликовала забавный кадр в своем Instagram. На нем Наталья и Кузьма одеты в праздничные новогодние наряды Деда Мороза и Снегурочки. Звезды веселились на сцене и развлекали зрителей.

"Нам всегда было весело с тобой, друг... Смотрю архивы второй день... Вы так делаете иногда?" - подписала фото Могилевская.

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Реакция подписчиков

Поклонники певицы также вспомнили Кузьму и его проекты с Натальей:

"Очень нравилась ваша совместная с Кузьмой работа. Ваши поведение и диалоги всегда были такими естественными, интересными, веселыми"

"Вы вместе были очень крутые"

"Не хватает такого человека"

"Кузьма навсегда в наших сердцах. Не верится, что его нет с нами".

К слову, Андрей Кузьменко, который известен по сценическому имени Кузьма Скрябин, трагически погиб 2 февраля 2015 года. Артист попал в ДТП в Днепропетровской области.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская показала архивное фото с Александром Пономаревым и Павлом Зибровым и вызвала фурор в сети.

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