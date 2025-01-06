Известная украинская певица Наталья Могилевская показала архивное фото с покойным певцом и другом Кузьмой Скрябиным.
Артистка опубликовала забавный кадр в своем Instagram. На нем Наталья и Кузьма одеты в праздничные новогодние наряды Деда Мороза и Снегурочки. Звезды веселились на сцене и развлекали зрителей.
"Нам всегда было весело с тобой, друг... Смотрю архивы второй день... Вы так делаете иногда?" - подписала фото Могилевская.
Реакция подписчиков
Поклонники певицы также вспомнили Кузьму и его проекты с Натальей:
- "Очень нравилась ваша совместная с Кузьмой работа. Ваши поведение и диалоги всегда были такими естественными, интересными, веселыми"
- "Вы вместе были очень крутые"
- "Не хватает такого человека"
- "Кузьма навсегда в наших сердцах. Не верится, что его нет с нами".
К слову, Андрей Кузьменко, который известен по сценическому имени Кузьма Скрябин, трагически погиб 2 февраля 2015 года. Артист попал в ДТП в Днепропетровской области.
Напомним, ранее певица Наталья Могилевская показала архивное фото с Александром Пономаревым и Павлом Зибровым и вызвала фурор в сети.