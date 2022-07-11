Кадры они показали в Instagram-блоге.

Украинский музыкант Коля Серга отправился на выполнение военного задания вместе с телеведущим Даниэлем Салемом. Короткое видно, где они едут в машине, артисты выложили в Instagram-блоге.

"Культурный десант на задании", - кратко написал Серга.

На видео видно, что они едут по трассе. В геолокации указано - Николаев. За рулем машины находится Салем. Куда именно и с какой целью едут военнослужащие - не уточняется.

Также на заднем сидении находится Саша Чемеров - украинский музыкант, который помогает армии, давая благотворительные концерты.

Отметим, недавно Даниэль Салем получил контузию на фронте. После этого ведущий признался, что потерял слух навсегда.

Напомним, Алексей Арестович объяснил, благодаря чему стал украинским секс-символом.

Также УНИАН писал, что Осадчая показала, как предательница Повалий продолжает работать в России.

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