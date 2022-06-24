Уникальное видео выпустили на трек "Вместо меня".

Лидер "Димної суміші" Саша Чемеров создал уникальный клип на одолженный у бойцов полка "Азов" тепловизор. Видео было снято для нового трека "Вместо меня".

Видео есть в свободном доступе на платформе YouTube.

На кадрах клипа показан Львов, который продолжает жить своей жизнью. Однако изображение через тепловизор создает напряжение, ощущение близкой войны.

"Я долго думал над видеорядом. Мы с Гошей Винокуровым, который является идеологом и монтажером видео, начали работу, но сначала что-то не пошло. Затем Гоша предложил видео снять на тепловизор. Мы одолжили у "Азова" тепловизор, и вместе с моими новыми друзьями операторами Аней и Валерой Стратюками просто вышли в город и начали снимать. В видеоряде через тепловизор - Львов, который живет своей жизнью. Картинка точно передает настроение песни, очень клево, а концепция дает понять, что все мы под прицелом, мы все в опасности", - поделился артист в комментарии ТСН.

По словам Чемерова, никто ранее не снимал клип используя только тепловизор. Работа над видео длилась несколько дней.

Напомним, в прошлом году "Бумбокс" выпустил официальный релиз песни "Любила", которую проделал вместе с Чемеровым.

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