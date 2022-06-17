Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который сейчас в рядах ВСУ защищает Украину от российских захватчиков, показа видео одного боя.
В своем Instagram Салем опубликовал видео, состоящее из нескольких фрагментов. На нем можно увидеть, как прошел день и боевое задание одной из боевых группы украинских защитников.
Кадры с передовых позиций ВСУ сопровождаются отборным солдатским юмором и демонстрируют боевые ранения.
Салем сообщил, что в бою его контузило, а в их отряде четыре бойца получили легкие ранения. На видео он лежал на земле. Всего в отряде четыре трехсотых, они получили легкие ранения и их готовятся вывезти в безопасное место.
Также на видео продемонстрировали автомобиль с выбитыми стеклами.
"Близко… Люблю тебя, моя Украина! Не устаю говорить тебе об этом! Воины! Козаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия, а так я в строю", - подписал Салем свое видео.
Напомним, с самого начала полномасштабной войны России против Украины Даниэль Салем вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать страну от российских оккупантов.
Ранее Салем рассказал, как война изменила его жизнь. По его словам, был момент, когда он едва не попрощался с жизнью.
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