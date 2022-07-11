Так, украинская телеведущая сделала репост записи, где Таисия выступает на празднике в одном из российских городов.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается поиском пропавших людей в рамках проекта "Знайти своїх", опубликовала видеоролик, где путинистка Таисия Повалий выступает на сцене в российском городе Муроме.

Сообщается, что концерт организовали в честь Дня семьи 8 июля. На нем звезда, поддерживающая кровавую политику путина, развлекала зрителей и исполняла песню "Мама-мамочка".

"Повалий продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало. На видео Муром", - написала Екатерина Осадчая, сделав репост видеозаписи, опубликованной одним из зрителей концерта.

Напомним, недавно Таисия Повалий сделала у себя в Instagram пост с поздравлениями в честь Дня семьи, любви и верности. Под ним собралось довольно много комментаторов, которые высказались о том, что Повалий явно не стоит говорить о верности, ведь она - предательница своего народа.

Также УНИАН писал, что Святослав Вакарчук дал импровизированный концерт для военнослужащих.

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