В пост-шоу стало известно, что отношения Златы Огневич и Андрея Задворного не сложились - пара рассталась. Однако другой интересующий вопрос - кто же забрал сердце "Холостячки"?

Украинская певица Злата Огневич в финале романтического шоу "Холостячка" выбрала Андрея Задворного. Однако их история не сложилась. После шоу звезда сблизилась с другим участником.

На пост-шоу "Холостячки" Задворный сообщил, что время реальных отношений он остыл, прекратил чувствовать то, что чувствовал, его влюбленность прошла.

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Признание Задворного ранило "Холостячку", но в тот момент появился другой участник – Максим Тарапата. Именно он стал поддержкой Огневич после разрыва с избранником. Тарапата приглашал ее на свидания, катал по городу по ночам, дарил цветы.

"Да, у меня есть чувства. Я очень рад, что у нас такие отношения, что мы друг друга поддерживаем", – поделился Максим Тарапата в пост-шоу.

Совместное фото со Златой и Максом опубликовал ведущий проекта Григорий Решетник с неоднозначной подписью: "Злата Тарапата или Тарапата Злата".

Намеков на то, что именно с ним певица начала новый роман, было много – пару встречали во время прогулки по Киеву.

Пара утверждает, что пока говорить о любви между ними рано. Однако Тарапата не исключает того, что их дружба может трансформироваться в настоящие чувства. Сейчас он дает время экс-холостячке, чтобы ее рана зажила.

Напомним, Максим Тарапата покинул проект "Холостячка" за шаг до финала, в 11 выпуске. Огневич отпустила его после знакомства с родителями со словами, что "не может ответить такой же взаимностью".

Тогда мужчина признался, что порой ему было больно и нелегко из-за ревности к другим участникам. Сразу после 11 выпуска Тарапата рассказал, что "благодарен за каждую минуту, которую провел со Златой Огневич". Он написал, что в их "истории на проекте была поставлена точка", но ему есть что сказать. Похоже, так Максим намекал, что общение с певицей продолжилось в реальной жизни.

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Автор: Виктория Гордиенко