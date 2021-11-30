Злата прогуливалась по Киеву с Максом Тарапатой.

Главная героиня романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич прогулялась по Киеву с выбывшим участником шоу Максом Тарапатой.

Жители столицы заметили их на улице, сняли видео и опубликовали в сети. Изначально они спокойно прогуливались, но когда заметили папарацци, попытались скрыться. Отметим, до финала проекта Злата не должна появляться с победителем на публике. Кроме того, Тарапата покинул реалити за шаг до финала, но кто знает какие у них отношения сейчас.

Читайте такжеКурьез на "Танцах со звездами": у участницы треснуло латексное платье, а под ним - ничегоНесмотря на то, что фаворит Златы психолог Роман Свечкоренко, возможно, после окончания "Холостячки" Максу таки удалось добиться ее расположения и сердца. К тому же на проекте он не раз признавался в своих чувствах.

Кроме того, Тарапата опубликовал пост в своем инста-блоге, в котором выразил благодарность "холостячке" за каждое проведенное вместе мгновение, а также заинтриговал поклонников словами о том, что ему есть что еще сказать, но это будет позже. На такой пост Злата ответила не менее трогательно: "Максим. Ты – невероятный, я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты всё знаешь".

Напомним, ранее Макс Тарапата разразился откровенным постом после ухода из шоу.

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Автор: Диана Могилевич