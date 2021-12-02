Также Тарапата отметил, что наблюдает за "атакой" завистников на Злату.

Бывший участник шоу "Холостячка-2" Макс Тарапата рассказал об "атаке" хейтеров на его семью после выпуска, в котором он познакомил Злату Огневич со своей семьей.

Об этом он поделился на своей странице в Instagram.

"Моя мама, сильно переживала, когда на нашу семью шли оскорбления… Ведь как только не называли… Маму - уборщицей и содержанкой, сестру - неадекватной, а семью в целом вообще "с прибамбасами". Несколько дней она плакала", — написал Тарапата.

Читайте такжеУчастник "Холостячки" разразился откровенным постом после ухода из шоу (фото)По словам экс-участника "Холостячки", это его очень задевало. Он отметил, что на экранах его семью видели порядка 30 минут, за которые успели навешать массу ярлыков.

Также он отметил, что наблюдает за "атакой" завистников на Злату. Макс подчеркнул, что "холостячка" проживает свою жизнь и чувствует, как лучше в первую очередь для себя.

"Она глубокий человек и искренняя в своих мотивах и поступках. Это жестоко и несправедливо", — добавил Тарапата.

Он напомнил своим подписчикам, что за экранами телефонов и телевизоров находятся живые люди. "Там так же есть родители, родные и близкие, которым может быть очень больно!" - подытожил Максим.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 11 выпуске от 26.11.2021

В 11 выпуске шоу неожиданно покинул фаворит Огневич и мужчина, которого называли вероятным победителем проекта, — Макс Тарапата.

"Я не смогу дать тебе то, что сделает нас обоих счастливыми. Я отпускаю тебя", — сказала Злата и неожиданно отправила Максима Тарапату домой.

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Автор: Ольга Робейко