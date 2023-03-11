Сейчас тема покинувших страну деятелей культуры обсуждается особенно активно.

Некоторые известные личности покинули Украину и не вернулись на родину. Есть те, кто выехал до полномасштабного вторжения, когда границы были открыты для мужчин. Несколько личностей покинули страну под предлогом "выступления на благотворительных мероприятиях" - получив разрешение от Минкульта, они пересекли границу и больше не вернулись.

Участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Шатырко сейчас находится на Бали. Туда он отправился еще до 24 февраля 2022 года. У Мишиной спросили о том, как она к этому относится.

"Это индивидуальный выбор каждого. Мне кажется, что это какая-то личная боль человека, и она таким образом существует, проявляется", - сказала Мишина, сообщает СТБ.

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А вот актер Алексей Тритенко, который служит в ВСУ, негативно высказался в адрес Шатырко.

"Козел. Все просто. Никто и никого ни к чему не заставляет собственно. Ну, когда в стране гибнут люди, не лучшая мысль - выкладывать счастливые фотографии", - сказал Тритенко.

Напомним, украинскую группу не выпустили за границу после скандала со сбежавшим в Турцию комиком.

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