Актриса возмущена тем, что на ней хотели заработать денег.

Актриса Ксения Мишина пожаловалась на сервис киевского спортклуба. Звезда "Крепостной" хотела записать сына на плавание в бассейне. Однако оказалось, что это не так просто.

По словам Мишиной, в спортклубе ей сообщили, что она должна купить еще один абонемент, однако не для сына, а уже для себя. Менеджер объяснила это тем, что ребенку нет 14 лет, а потому кто-то должен быть в бассейне с ним.

Мишина была возмущена, ведь с ее сыном должен был заниматься тренер. Она не понимает, зачем ей покупать абонемент, ведь она не хочет плавать. Актриса добавила, что в клубе находится врач и тренер, поэтому за ребенком точно есть, кому следить.

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Мало того, Мишина объяснила менеджеру, что она не всегда может приходить на тренировку сына. В ответ ей предложили купить абонемент кому-то другому.

"Скажите, пожалуйста, что это за х*рня?!.. Что это за такой способ брать с людей деньги?",- возмутилась Мишина в Stories.

Актриса призвала людей не молчать, когда из них пытаются "выжать" деньги. По словам Мишиной, все должны бороться с нечестными правилами. Актриса подчеркнула, что ее возмущает, когда заведение отказывается брать на себя ответственность за ребенка, а еще и хочет увеличить свою прибыль.

Напомним, ранее Ксения Мишина похвасталась стальным прессом. Поклонники засыпали актрису комплиментами.

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