Музыкальный коллектив The Hypnotunez провел более 20 часов на границе.

Музыкальная группа The Hypnotunez, которая запланировала европейский тур в поддержку Украины, не смогла покинуть страну. На границе им отказали в выезде, поскольку Минкульт наложил ограничения из-за скандала с комиком Андреем Щегелем, сбежавшим из страны под предлогом благотворительных выступлений.

О проблемах на границе музыканты The Hypnotunez сообщили в видеообращении, опубликованном на странице в Instagram:

"Мы выехали в наш европейский тур, однако уже 20 часов стоим на пункте пропуска. В связи с последними новостями вокруг Министерства культуры и так называемых "артистов" мы стоим на месте. Они приостановили возможность выезда настоящих деятелей культуры за границу, объявив о каких-то новые изменениях и правилах, о которых никто не знает, не уведомив об этом заявителей. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или сети. Мы оказались в буферной зоне, когда нет пути назад и нет пути вперед".

Участники The Hypnotunez сообщили, что они вынуждены отменить свое европейское турне - 23 концерта, которые должны были состояться в городах Германии, Чехии и Польши.

"Мы, к сожалению, бессильны, это уже не зависит от нас. Мы потратили кучу усилий, времени, денег, чтобы этот тур состоялся", - с сожалением заявили музыканты.

Скандал с Андреем Щегелем

Стендапер Щегель заявил, что получил три повестки, однако не пошел служить, а сбежал в Турцию. Разрешение на выезд ему дал Минкульт, потому что тот подал запрос как артист, который едет за границу выступать и якобы собирать деньги для Украины. Позднее комик Щегель нелепо оправдался.

Сейчас Министерство культуры разработало более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд и будет более детально рассматривать каждый случай.

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