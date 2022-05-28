Мишина назвала такой поступок тупостью.

Украинская актриса Ксения Мишина высказалась по поводу языкового скандала, в который попала мастер маникюра со Львова.

Так, мастер отказалась обслуживать русскоязычных клиентов. По словам Мишиной, это абсолютная тупость, ведь если человек разговаривает на русском языке, это не значит, что он не любит свою страну.

"Если ты русскоязычный украинец – ты теперь не украинец? Я испытываю злость и негодование к людям, которые разделяют нас в такое время. Если у тебя за спиной половина жизни на русском языке, это не значит, что ты не достоин элементарной услуги! Абсолютная тупость и неуважение к людям, в том числе, к которым защищают, любят и воюют за Украину, имея русскоязычное прошлое!" – написала Мишина в своем Instagram.

Она добавила, что любовь к стране измеряется не языком и даже не паспортом, а преданностью в сердце и отношением к своим согражданам.

При этом актриса отметила, что язык действительно важен, так как это наша идентичность.

Напомним, ранее Ксения Мишина в честь 10-летия сына пожелала ему жить в мире, где не будет войны.

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