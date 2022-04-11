Украинская актриса публично поздравила единственного ребенка с праздником.

Звезда украинских сериалов и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина опубликовала поздравление с днем рождения для своего сына Платона. В честь его десятилетия именитая актриса сделала пост в Instagram, где пожелала ребенку жить в мире, в котором никому не нужно будет воевать.

"Сегодня 47 день нашего общего ада и 3652 день ее личного рая. Ведь именно сегодня, 11 апреля у нее появился сын. Каждый раз, когда меня захлестывает ненависть или отчаяние, боль или борьба, я смотрю на него и мое сердце наполняется нежностью и надеждой", - написала Мишина.

"Я желаю тебе жить в таком мире, в котором характер ты сможешь проявлять каждый день, побеждая себя. Побеждая лень, хитрость, невежество, скуку или уныние. Я желаю тебе мир, в котором никому не нужно будет воевать, потому что все будут увлечены идеей создавать и приумножать счастье и свободу!", - поздравила актриса своего сына.

В профиль Ксения выложила трогательное фото, где она обнимается со своим ребенком, закрыв глаза.

"Платон, поздравляем тебя с днем рождения! Будь здоров", "С Днем рождения вас. Пусть он растёт счастливый и здоровый, мирного неба над головой", "С Днём рождения Платошу! Всего самого наилучшего, мирного неба и пускай сбываются мечты", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее УНИАН писал как война изменила внешность украинских звезд.

Вас также могут заинтересовать новости: