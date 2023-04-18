8 из 9 концертов комиков в США и Канаде уже отменили.

Юмористы Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, известные как дуэт "Кролики", решили заработать концертами в США. Однако артисты, которые поддерживают путинский режим, уже поплатились за свою позицию.

Как сообщил предприниматель Даниил Тонкопий, в США уже отменили 8 из 9 концертов "Кроликов". Юмористы не смогут выступать, так как активисты связались с организаторами их выступлений.

"Два комика из Украины под названием "Дуэт "Кролики" запланировали в апреле ряд концертов в США и Канаде: Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Денвер, Сиэтл, Сан Диего, Лос Анжелес, Ванкувер... Юмор у этих 60-летних комиков примитивный: "Кролики, это не только ценный мех". Но кто мы такие, чтобы оценивать юмор? Но дело в другом. Выяснилось, что "Кролики" поддерживают русских", - написал Тонкопий.

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Он отметил, что с 2015 года Данилец и Моисеенко внесены в базу "Миротворец", так как они посещали временно оккупированный Крым и выступали на российских концертах. Юмористы высмеивают Украину, ездят по России и ранее жаловались, что их "травят" за поддержку путинского режима.

Однако "Кролики", по всей видимости, поняли, что в РФ они много не заработают. А потому решили отправиться в США. Но едва ли они ожидали, что столкнутся с "культурой отмены".

"Что мы сделали: связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрии. Подготовили все инструменты отмены. В итоге, отменили 8 из 9 концертов. Пока на сайте организатора остался только концерт в Нью-Йорке, всех остальных концертов уже нет. Над Нью-Йорком тоже работаем, и уверен, что тоже отменим. Если нет, то будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что "Кроликам" будет не до смеха. Вот так работает культура отмены", - резюмировал предприниматель.

Что известно о "Кроликах" Данильце и Моисеенко

Украинские артисты, попавшие в базу "Миротворец", жаловались на травлю в Украине. Они феврале 2022 года "Кролики" дали интервью российскому пропагандисту Корчевникову и заявили, что от них отвернулись украинцы. Более того, они критиковали президента нашей страны Владимира Зеленского. Данилец и Моисеенко утверждали, что на него "повлияли некие силы".

Юмористы молчали, когда РФ начала полномасштабную войну в Украине. Однако в декабре 2022 года стало известно, что предатели находились в Киеве.

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