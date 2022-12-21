Их заметили на благотворительном вечере.

Украинские актеры Владимир Моисеенко и Владимир Данилец еще с 2014 года настроены пророссийски, однако, как выяснилось, сейчас они находятся в Киеве.

Их коллега Виктор Андриенко в интервью "Rostyslove Production" рассказал, что его жена видела актеров в столице. Они присутствовали на благотворительном вечере.

"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства, и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100%", - сказал Андриенко.

Позиция Данилца и Моисеенко относительно войны в Украине

Еще в 2014 году они поддержали незаконную аннексию Крыма, после чего наведывались туда с концертами. Они были участниками пропагандистских программ. В связи с этим их внесли в базу "Миротворец".

Чем известны Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Они обрели популярность в 1991 году после съемок программы "Кролики прилетели". Также они участвовали во многих других передачах на украинских телеканалах. Однако и с Россией они тоже сотрудничали.

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