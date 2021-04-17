Букингемский дворец в день прощания с герцогом Эдинбургским поделился еще одним неопубликованным ранее снимком.

Представители дворца опубликовали фотографию с участием королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, которая была сделана одной из невесток королевской четы — графиней Уэссекской Софи 2003 года в Шотландии. В этих местах члены королевской семьи любят устраивать пикники.

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Фото Елизаветы II и принца Филиппа, который ушел из жизни 9 апреля, было опубликовано на личной просьбе королевы в официальном Instagram-аккаунте британской королевской семьи.

На теплом и трогательном снимке Ее Величество с мужем позируют в Шотландии. Снимок был сделан более 17-ти лет назад. Автором фото выступила Софи, графиня Уэссекская - супруга принца Эдварда, младшего сына королевы и принца Филиппа.

"Королева желает поделиться этой личной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине холма Койлс-де-Мюик, Шотландия, В 2003 году", – говорится в описании к фото.

Принц Филипп и Елизавета II поженились в 1947 году – в браке пара прожила 73 года. У них родилось четверо детей: принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также Принцесса Анна.

Напомним, ранее дворец делился также фото королевы и принца в окружении их правнуков.

Смерть принца Филиппа: что известно

Принца Филиппа похоронят сегодня в Виндзорском замке. В 15.00 по местному времени (17.00 по Киеву) в Британии будет объявлена общенациональная минута молчания.

Букингемский дворец распространил трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II

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Автор: Виктория Гордиенко