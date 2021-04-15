На снимках принц Филип запечатлен в кругу семьи вместе со своей супругой королевой Елизаветой, детьми, внуками и правнуками.

Члены британской королевской семьи опубликовали фотографии герцога Эдинбургского в окружении родных, которые ранее не публиковались.

Читайте такжеПринц Филипп ранее дал совет Кейт Миддлтон, как влиться в королевскую семьюНа фотографии запечатлены принц Филипп и королева Елизавета II в окружении внуков. Супруги сидят на диване в гостинной замка Балморал в 2018 году, автором фотографии выступила герцогиня Кембриджская.

На руках у Елизаветы II маленький принц Луи, младший сын Кембриджей, рядом старшие дети пары – принц Джордж и принцесса Шарлотта, немного позади за диваном Саванна Филлипс, а рядом с принцем Филиппом находятся Айла Филлипс, она держит на руках Лену Тиндолл, а возле нее сидит старшая сестра Лены – Миа Тиндолл (дети Зары и Майкла Тиндолл), передает ТСН.

На фото ниже запечатлены Кейт и Уильям со старшими детьми – 2-летним Джорджем и совсем малышкой принцессой Шарлоттой в Балморале в 2015 году.

"Сегодня мы вместе с членами @theroyalfamily делимся фотографиями герцога Эдинбургского, запоминая его как отца, дедушку и прадедушку", - говорится в подписи под снимком.

Перед этим герцог и герцогиня Кембриджские выложили фото принца Филиппа с маленьким принцем Джорджем. 2-летний Джордж Кембриджский сидит рядом со своим прадедом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, в конной повозке. Снимок был сделан герцогиней Кембриджской Кэтрин в ​​2015 году, в Норфолке, в Сандрингемском замке, где королева и герцог Эдинбургский отдыхали каждый год.

На странице королевской семьи в Instagram также опубликовали кадры с Филиппом и его детьми, внуками и правнуками. В частности, на этом фото герцог Эдинбургский с сыном Чарльзом, принцем Уэльским, играют в поло. Снимок был сделан в 1966 году.

Смерть принца Филиппа

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля, не дожив двух месяцев до 100 лет.

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Автор: Ирина Погорелая