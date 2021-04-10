Эта портретная фотография была сделана еще в 2016 году, когда королеве исполнилось 90, а принцу Филиппу – 95.

Вчера, 9 апреля, стало известно о смерти герцога Эдинбургского принца Филиппа. 73 года он был верным спутником королевы Великобритании Елизаветы II. На официальной странице Букингемского дворца в Instagram опубликовали трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II. Также там обнародовали часть выступления королевы 1997 года, посвященное мужу.

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Королевская семья поделилась фото, которое сделали 5 лет назад в честь дней рождений Елизаветы II и герцога Эдинбургского. Эта портретная фотография была сделана в 2016 году, когда королеве исполнилось 90, а принцу Филиппу – 95. Под фото семья поделилась частью речи Елизаветы II по случаю золотой свадьбы.

"Все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и много других стран в таком долгу перед ним, что даже и сами того не знаем, да он его и не признает", – сказала королева Елизавета в 1997 году.

В 1997 году королевская чета праздновала 50 годовщину со дня свадьбы, а речь королевы Елизаветы II была посвящена именно мужу.

Королевская семья добавила в заметке: "На коронации королевы в 1953 году герцог Эдинбургский поклялся "служить жизнью и здоровьем" Ее Величеству. Герцог был преданным мужем почти 70 лет, со дня объявления Ее Величества королевой в 1952 и до его смерти".

Смерть принца Филиппа

Муж британской королевы Елизаветы II скончался утром 9 апреля 2021 года на сотом году жизни.

Похороны принца Филиппа, скорее всего, не будет государственным, а военным, по желанию покойника.

Память герцога также почтили принц Гарри и Меган Маркл.

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Автор: Виктория Гордиенко