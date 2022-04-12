Сабуров до сих пор молчит о войне в Украине.

Известный российский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Лос-Анджелесе признался, что боится высказываться о зверствах России против украинского народа.

По словам Нурлана, у него есть семья и он боится за их безопасность, если прямо выскажется о войне в Украине.

Позже Сабуров выступил в Сиэтле, где также не обошлось без претензий к нему. Один из зрителей выкрикнул: "На таких сс*кунах, как ты, держится режим Кремля".

Нурлана в очередной раз попросили высказать свою позицию по войне, он лаконично ответил: "Я уже все сказал, завязывай".

Также зрители предложили Сабурову приехать в Харьков и посмотреть, что там натворили российские оккупанты.

Напомним, ранее Потап "разнес" комиков ЧБД из-за позиции по войне. Потап назвал юмористов ЧБД трусами и разочарованием для всех. Позже и Владимир Остапчук прокомментировал инцидент с комиком "ЧБД" Нурланом Сабуровым.

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