Звезда канала "Украина" Владимир Остапчук прокомментировал инцидент с комиком "ЧБД" Нурланом Сабуровым.

Владимир Остапчук высказался о том, что на своем концерте в Лос-Анджелесе российский комик Нурлан Сабуров сказал о страхе комментировать тему войны в Украине.

Свою позицию украинский шоумен обнародовал в социальной сети Instagram.

"В "Что было дальше" ты можешь быть очень смелым, кричать "мы можем здесь говорить что угодно", ты можешь быть кумиром миллионов и крутым комиком. Но в первую очередь у человека должны быть принципы. И называть войну войной, армию россиян – оккупантами, а то, что делают с невинными людьми – геноцидом. Это просто выбор. Но его нужно сделать", - заявил Владимир Остапчук.

Украинский телеведущий отметил, что после такого инцидента Сабуров может забыть о развитии своей карьеры, и о том, чего добился ранее.

"А когда ты засунул язык в *опу – ты молчанием поддерживаешь эти зверства. Теперь ясно "Что будет дальше", Нурлан. Ты умножен на ноль. И карьера, и все, чего ты добился и сделал", - резюмировал звезда канала "Украина" в своей публикации.

Напомним, известный российский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Лос-Анджелесе признался, что боится высказываться о зверствах России против украинского народа.

Вас также могут заинтересовать новости: