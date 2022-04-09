Сабуров признался, что боится говорить о войне в Украине / скриншот

Известный российский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Лос-Анджелесе признался, что боится высказываться о зверствах России против украинского народа.

Видео с выступления опубликовал один из зрителей, обратившийся к комику.

В частности, бывший поклонник россиянина спросил его, почему тот до сих пор молчит.

"Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи", - сказал зритель.

Комик понял, что избежать ответа не удастся, поэтому ответил: "Да, так и есть, братан, у меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи".

На это зритель ответил, что разочаровался и больше не будет приходить на стендапы Сабурова. Россиянин взамен попросил "не обесценивать его".

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Война с Россией

Россия вторглась в Украину утром 24 февраля сразу по нескольким направлениям.

Первый месяц россияне сосредоточились на захвате Киева, но после ряда неудач в апреле были вынуждены под обстрелами ВСУ покидать Киевскую область.

Теперь, по данным Генштаба, Путин собирается нанести удар по Донбассу, чтобы захватить весь восток и прорваться в южные регионы.

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