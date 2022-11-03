У него возник конфликт с Наргиз Закировой.

Путинист Филипп Киркоров дал концерт в Ташкенте, во время которого гневно обратился адрес своей коллеги Наргиз Закировой.

Прямо со сцены от ответил Наргиз после того, как она опубликовала в инста-сториз видео, где проезжает мимо афиши с концертом Киркорова. Этот кадр она лаконично подписала: "Понаехали, блин".

Известно, что Наргиз родилась в Ташкенте, и присутствие Киркорова на родной земле ее совсем не порадовало. Впрочем, путинист нашел, что ответить Закировой.

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Вот, что он сказал со сцены:

"Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?"

Стоит отметить, что ранее Филипп Киркоров сорвался на журналистку и публично послал ее. Произошел инцидент во время того, как музыкант давал прессе комментарии. То есть подобные "стычки" для него - норма.

Позиция Киркорова относительно войны в Украине

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину Киркоров поддерживал путинский режим. После 24 февраля он также неоднократно высказывался в поддержку РФ и убийственной войны.

Кроме того, во время отдыха в США Киркоров эпично испугался, когда ему прокричали "Слава Украине". Подобная история была во время его летнего отдыха в Монако, когда нераводушные сказали ему ехать в свой "засранск", а не разгуливать по улицам города, пока в Украине убивают детей.

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