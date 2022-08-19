Неравнодушные высказали Киркорову все что думают о нем.

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший войну в Украине, сейчас отдыхает в Монако. Среди белого дня на улице неравнодушние жители города обложили его матами за пророссийскую позицию.

Прохожий, увидев Киркорова, последовал за ним с телефоном в руках. Он спросил у путиниста: "Чей Крым?" Но артист никак не отреагировал, он продолжил не спеша идти.

Мужчина также сказал Киркорову ехать в его "Засранск" (Россию, - УНИАН) и отдыхать там, а в Монако ему делать нечего: "Пока в Украине детей губят, ты в Монако отдыхаешь?".

Затем в ситуация вмешалась женщина, назвав Филиппа Бедросовича крысой. Она предложила показать ему мальчика из Украины, пострадавшего из-за войны, но и на это Киркоров не отреагировал.

"Стыдно в глаза посмотреть, г*ндон?", - добавила женщина.

Напомним, ранее путинист Киркоров эпично испугался, когда ему прокричали "Слава Украине" в США.

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