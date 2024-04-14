Ведущая раскрыла необычное хобби своего сына.

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась интересным и необычным хобби своего 7-летнего сына Ивана. Многодетная мать похвасталась первыми достижениями среднего сына.

Выяснилось, что их с ведущим Юрием Горбуновым сын обожает ловить рыбу. Свое воскресенье звезда по традиции посвятила детям. Практически весь день они провели возле пруда. Кроме того, Осадчая рассказала о первых успехах сына в этом деле. Ивану впервые в жизни удалось самостоятельно поймать рыбу.

"Сегодня рыбный день. Первая в жизни Ивана самостоятельно пойманная рыба", - указала Екатерина.

Видео дня

В рыбалке Ивану помогал самый младший сын звездной пары - двухлетний Даниил. Поскольку мальчик еще не умеет ловить рыбу, он следил за действиями братика и помогал ему.

"Рыбаки", - написала под фото телеведущая.

Как известно, у Екатерины Осадчей трое детей. Самому старшему Илье 21 год, а Ивану и Даниилу, которых ведущая родила в браке с Юрием Горбуновым, 7 и 2 года.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала совместные фото с мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: