Телеведущая редко показывает своих родных.

Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала свою маму Анну Павловну и написала ей поздравления. Оказалось, что сегодня, 27 февраля, женщина празднует свой день рождения.

Екатерина опубликовала несколько фото у себя в Instagram и отметила, что мама для нее - это пример во всем.

"Мама, с Днем рождения! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем. Нужно сесть за руль - хорошо, нужно освоить все гаджеты - конечно, болит спина - йога. И это не о возможностях, это о желании! Спасибо, что ты такая. Любим нашу маму и - даже сложно произнести - трижды бабушку", - написала Екатерина.

Видео дня

Кроме совместных фото с мамой, ведущая также опубликовала кадр, на котором видно, как женщина проводит время с внуком Иваном.

Как будет проходить празднование дня рождения и сколько лет сегодня исполнилось Анне Павловне - Осадчая не написала.

Реакция подписчиков

Подписчики Екатерины начали активно поздравлять ее маму под постом.

"Поздравления мамочке. Вы красавицы!"

"Поздравляю вашу маму. Здоровья и мирного неба"

"Мама у вас такая очаровательная"

"Очень красивая мама. Счастья ей".

Напомним, ранее телеведущая Василиса Фролова ярко отпраздновала свой день рождения в Дубае.

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