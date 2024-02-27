Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала свою маму Анну Павловну и написала ей поздравления. Оказалось, что сегодня, 27 февраля, женщина празднует свой день рождения.
Екатерина опубликовала несколько фото у себя в Instagram и отметила, что мама для нее - это пример во всем.
"Мама, с Днем рождения! Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем. Нужно сесть за руль - хорошо, нужно освоить все гаджеты - конечно, болит спина - йога. И это не о возможностях, это о желании! Спасибо, что ты такая. Любим нашу маму и - даже сложно произнести - трижды бабушку", - написала Екатерина.
Кроме совместных фото с мамой, ведущая также опубликовала кадр, на котором видно, как женщина проводит время с внуком Иваном.
Как будет проходить празднование дня рождения и сколько лет сегодня исполнилось Анне Павловне - Осадчая не написала.
Реакция подписчиков
Подписчики Екатерины начали активно поздравлять ее маму под постом.
- "Поздравления мамочке. Вы красавицы!"
- "Поздравляю вашу маму. Здоровья и мирного неба"
- "Мама у вас такая очаровательная"
- "Очень красивая мама. Счастья ей".
Напомним, ранее телеведущая Василиса Фролова ярко отпраздновала свой день рождения в Дубае.