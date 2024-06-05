Он выделил двух известных певиц.

Известный украинский режиссер Герман Ненов сотрудничал со многими украинскими звездами. Однако не за все работы он испытывает чувство гордости.

В интервью ТаблоID он рассказал, что ему стыдно за сотрудничество с двумя певицами - Натальей Могилевской и Ани Лорак.

С Натальей Могилевской он, например, работал в 2017 году на премии M1 Music Awards. Тогда главной идеей номера была 3D голограмма. В то время для Украины это было что-то новое, поэтому никто не знал, как с этим работать. В итоге она рухнула прямо на сцене. А затем у Могилевской внезапно отключился звук.

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"Короче, прям супер провально", – добавил Ненов.

Также ему стыдно за сотрудничество с Ани Лорак. По его словам, он делал шоу для ее номера уже в тот момент, когда она жила в России. По его словам, они долго общались, Лорак хорошо отзывалась об Украине, поэтому для него стала разочарованием позиция певицы относительно полномасштабного вторжения.

"Я очень много общался с Каролиной, и она говорила совсем другие вещи, которые потом вообще не совпали с ее действиями. Она говорила, что является жертвой обстоятельств, и ее здесь заказали. А она очень любит Украину и хочет возвращаться на украинский рынок. В тот момент действительно начался процесс какого-то возвращения артистки, ее песни крутили на всех наших радио, у нее были концерты. После того, что я слышал от Каролины, я разочарован, что сейчас она так себя ведет", – отметил Ненов.

Напомним, ранее Герман Ненов рассказал о работе в РФ.

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