До Евровидения-2023 осталось меньше месяца. Вокруг конкурса уже разгорелся скандал.

Как известно, Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле от имени Украины. Проведут его там, потому что Великобритания в прошлом году заняла второе место, а на территории страны-победительницы нет возможности организовать мероприятие, поскольку это небезопасно для жизни участников, организаторов и зрителей.

Как известно, в рамках 67-го песенного конкурса в Великобритании от Украины будут выступать Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.

Креативный директор Евровидения от Украины Герман Ненов ответил, чем руководствовались, когда звали именно Тину Кароль. В stories он опубликовал кадры с Евровидения-2006, где принимала участие певица. Тогда она, набрав 145 баллов в финале, принесла своей стране 7 место.

Видео дня

Также Ненов добавил в подписи переведенные строчки из конкурсной песни Кароль, которые звучат как: "Покажи мне свою любовь, поговори с моим сердцем". Герман отметил, что эти месседжи сегодня важны как никогда.

"Это называется концепция", - добавил он.

В комментариях поклонники возмутились, что Кароль позвали, а Злату Огневич, которая принесла нашей стране третье место в 2013 году, и Руслану, которая заняла первое место в 2004 году, решили не приглашать.

Реакция соцсетей

"А меня удивляет, почему нет Златы Огневич, занявшей 3 строчку"

"Если коротко, то у Тины, которая на Евровидении никому не запомнилась, очень хорошие связи и менеджеры"

"Сам Герман говорил, что артисток, с которыми он раньше работал, приглашать не будет, потому что это конфликт интересов. Но Тину Кароль пригласил почему-то! А Злату Огневич, занявшую почетное 3 место и запомнившуюся всей Европе в 2013 году, не позвал"

"Двойные стандарты не пахнут"

"Всех невозможно позвать. Конечно, хотелось бы увидеть еще и Злату Огневич или Руслану (которая уже, кстати, на трех Евровидениях была гостей). На самом деле круто, когда появляются новые имена"

Напомним, Руслана резко отреагировала на "бойкот" на Евровидении-2023.

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