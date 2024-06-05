Известный украинский режиссер о работе в РФ: 'Ты считался успешным, делая карьеру в Москве'

Герман Ненов жалеет о работе в стране-агрессоре.

Известный украинский режиссер Герман Ненов рассказал о своей работе на российский рынок. Он говорит, что еще до полномасштабного вторжения можно было стать успешным в Украине, делая карьеру в Москве.

Сейчас он жалеет о том, что когда-то имел что-то общее с российским шоу-бизнесом, однако исправить эту ошибку он не может.

"Да, это была ошибка. Но в те годы, когда я сотрудничал с артистами "Новой Волны", я был достаточно молодым режиссером, который только начал свой путь в шоу-бизнесе. И эту ошибку исправить не могу. Считаю, что по сравнению с другими моими коллегами, количество моих российских работ – это мизер. С Россией работали абсолютно все", - сказал Ненов в интервью ТаблоID.

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Он добавил, что ранее режиссер, который работал с российскими звездами, считался более престижным и мог больше зарабатывать.

"Ты считался успешным в Киеве, делая карьеру в Москве. Тогда так работала логика артистов и их продюсеров. Мне предлагали делать день рождения Игорю Крутому, обещали мне потом открытую дверь в российский шоу-бизнес. Но меня это не интересовало", – подчеркнул режиссер.

Он добавил, что был в России всего несколько раз. По его словам, он не хотел оставаться там работать. Ненов лишь мог создать шоу для россиян в Украине и с украинской командой, а затем приехать в Россию на какую-то программу.

Более того, многим российским артистам он отказывал в сотрудничестве, если знал, что они поддерживают Россию и преступный режим диктатора Владимира Путина.

Кто такой Герман Ненов

Герман Ненов - украинский режиссер шоу, клипмейкер, креативный продюсер. Занимается постановкой сольных шоу, концертных номеров, телевизионных проектов, съемкой видеоклипов, креативным продюсированием.

Известный по работе с Олей Поляковой, NK, Ириной Билык, Натальей Могилевской, Златой Огневич, Олегом Винником, группами "Время и Стекло", "НеАнгелы", KAZKA и многими другими.

Также он был режиссером-постановщиком и креативным директором от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision 2023.

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