Павел Алдошин, который известен по роли в "Снайпер. Белый ворон" рассказал, что пережил за время войны.

Украинский актер Павел Алдошин, который сейчас защищает Украину на фронте, рассказал о первом бое с оккупантами. По его словам, это было сложно. Актер сравнил это с "мясорубкой".

"Мой первый бой был в Мощуне. Сразу мясорубка. На тот момент мы привыкли к взрывам, минам, кацапским вертолетам, которые над нами периодически шныряли. Это облегчило наше пребывание там, но это был бой абсолютной мискоммуникации. Между подразделениями не было коммуникации и это была такая "каша", - сказал Алдошин в интервью "Украинской правде".

Он добавил, что тогда, к счастью, все украинские военные вернулись на свои позиции. При этом он отметил, что самое тяжелое на фронте - терять своих.

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"Если не хочешь, чтобы было больно, не сближайся с людьми максимально. В то же время мы все стоим друг за друга, поэтому держать дистанцию очень тяжело. Все остальное можно пережить – это время, кровь и ресурс", – добавил актер.

Напомним, ранее Ада Роговцева показала трогательное фото с внуком, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину на передовой.

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