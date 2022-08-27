Актриса сделала пост в честь 31-го дня рождения внука.

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева показала редкое фото со своим внуком Алексеем Степанковым-Ткаченко, которому 26 августа исполнился 31 год. Роговцева написала трогательный пост в Facebook, в котором рассказала - Алексей сейчас воюет за Украину и защищает свою страну от захватчиков.

"Он - моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем! Он умеет и продолжает учиться любить. И он - не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне. И мне страшно. И я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его день рождения. Но он там, где должен быть!", - высказалась Ада Роговцева.

Відео дня:

На фото они с внуком крепко обнимаются. Поклонники пожелали внуку здоровья и ангела-хранителя, который убережет его на фронте.

Напомним, Ада Роговцева озвучила планы на день победы Украины над РФ.

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