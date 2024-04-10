Он говорит, что рэпер не хочет потерять деньги.

Недавно рэпер Потап оскандалился выступлением в немецком клубе, куда приезжают путинисты. Там он спел свои песни, а также групп "Время и стекло" и "MOZGI". В программе были и его русскоязычные композиции. Эта выходка снова возмутила украинцев и вызвала новую волну хейта.

Продюсер Михаил Ясинский решил отреагировать на такой поступок исполнителя. Мужчина считает, что вероятной причиной таких выступлений является банальное желание заработать деньги.

"Я думаю, чтобы заработать деньги! Для того чтобы строить любую карьеру, надо ресурс прежде всего финансовый. Я думаю, что это для него вопрос заработка. Почему именно с таким репертуаром? Наверное потому, что другого нет и скорее всего, мне так кажется, нескоро он появится из-за определенных творческих процессов, которые происходят с этим артистом. Он сейчас переживает сложный период в своей карьере и он не один", - прокомментировал Михаил в разговоре со Славой Деминым.

Ясинский добавляет, что Потап, возможно, понимает, что выступление с русскоязычными песнями в подобном клубе - это не лучший вариант, но сейчас у него нет другого выбора.

"Алексей Потапенко делает ставку на аудиторию. И вот, если он видит, что другой аудитории у него нет, чем та, которая была в этом клубе в Германии, что он должен делать? Создавать продукт для аудитории, которая его просто хейтит? Если эта аудитория от него либо отвернулась, либо не возвращается к нему, что делает бизнесмен, который должен сбывать свой товар? Он должен искать другую аудиторию и он ее находит. Может так случиться, что она будет достаточно многочисленна для того, чтобы он работал очень-очень много лет", - подчеркнул мужчина.

К слову, сам Потап не комментирует свое выступление. Но, как только появилась информация о его концерте с афишей "Russian retro Potap Live", он отреагировал, отметив, что с ним не согласовали это название.

Напомним, ранее Михаил Ясинский резко высказался об Олеге Виннике.

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