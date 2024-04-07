Там он исполнил русскоязычные хиты.

Украинский продюсер и рэпер Потап дал концерт в Германии в клубе, который известен своей пророссийской позицией. Его неоднократно посещали известные путинисты, а недавно в нем и вовсе проводились "русские ночи".

Кроме того, артист выступил с хитами на русском языке, которые были в репертуаре дуэта "Потап и Настя", "Время и стекло", а также группы MOZGI.

Редакция "МУЗВАР" уже отреагировала на инцидент:

Потап таки добрался до берега. Солдат заочного ТрО в Барселоне дал первый концерт с момента полномасштабного вторжения в пророссийском клубе. Состоялось все это действо под соусом "Ukrainian/Russian Party". То есть до сих пор создавать общее культурное пространство для артиста - ок. Это в принципе все, что вам нужно знать о Потапе. Как видим, время понемногу расставляет все на свои места. И каждый окончательно выбирает, к какому берегу ему приплыть.

Стоит отметить, что сам артист пока никак не проккоментировал этот инцидент, однако ранее, когда только появилась афиша с его выступлением, где было указано, что он артист русского ретро, он сказал, что случился "пр**б".

Напомним, ранее Потап впервые назвал Каменских бывшей женой.

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