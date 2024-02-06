Продюсер Михаил Ясинский высказал свое мнение относительно поведения певца Олега Винника за последние два года. В интервью "Главкому" он сказал, что артист его разочаровал.
По словам Ясинского, Винник создал себе определенный имидж, но не смог ему соответствовать.
"Одно слово у меня есть для оценки Винника – разочарование. Образ, который он составлял себе, оказался фальшивым. Человек оказался неспособен соответствовать созданному собственноручно имиджу. Тем смыслам, о которых он пел и так далее. Именно эта аудитория от него что-то ждала…" - отметил Ясинский.
Он добавил, что сейчас позиция Винника вызывает у него смех, хотя ранее у него было ощущение разочарования.
Отметим, Олег Винник молчит о большой войне в Украине. В начале полномасштабного вторжения он выехал в Германию якобы на лечение. С тех пор он не посещал Украину.
Лишь спустя полтора года он вышел на связь и рассказал, что жалеет о том, что не держит в руках оружие. Однако поклонники ему не поверили.
Напомним, ранее EL Кравчук раскрыл детали побега Олега Винника за границу.