Ясинский разочаровался в певце.

Продюсер Михаил Ясинский высказал свое мнение относительно поведения певца Олега Винника за последние два года. В интервью "Главкому" он сказал, что артист его разочаровал.

По словам Ясинского, Винник создал себе определенный имидж, но не смог ему соответствовать.

"Одно слово у меня есть для оценки Винника – разочарование. Образ, который он составлял себе, оказался фальшивым. Человек оказался неспособен соответствовать созданному собственноручно имиджу. Тем смыслам, о которых он пел и так далее. Именно эта аудитория от него что-то ждала…" - отметил Ясинский.

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Он добавил, что сейчас позиция Винника вызывает у него смех, хотя ранее у него было ощущение разочарования.

Отметим, Олег Винник молчит о большой войне в Украине. В начале полномасштабного вторжения он выехал в Германию якобы на лечение. С тех пор он не посещал Украину.

Лишь спустя полтора года он вышел на связь и рассказал, что жалеет о том, что не держит в руках оружие. Однако поклонники ему не поверили.

Напомним, ранее EL Кравчук раскрыл детали побега Олега Винника за границу.

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