Беспалов высказался относительно поведения артиста.

Украинский продюсер и рэпер Потап, который неоднократно говорил, что хочет прославлять нашу культуру за границей, запланировал концерт в Германии, во время которого будет исполнять русские хиты из репертуара дуэта "Потап и Настя" и групп "Время и стекло" и "MOZGI".

Блогер Богдан Беспалов обратил внимание и на то, что в афише концерта нет упоминания о сборе для ВСУ, поэтому это выступление вряд ли можно назвать благотворительным.

Кроме того, в афише указано, что Потап - артист русского ретро, что также является "зашкваром".

Видео дня

"Алексей за годы полномасштабного вторжения настолько закопал себя с точки зрения репутационных зашкваров, что инцидент с афишей ставит жирную точку в прозрачности его проукраинских намерений и репутации. Афиша утверждается всегда с менеджментом и самим артистом. Потап не мог не знать о презентации себя как "артист русского ретро", - высказался Беспалов.

Блогер добавил, что Потап не хочет отказываться от роскошной жизни, поэтому выбирает любой способ заработка.

"На продюсирование к нему никто не хочет идти, запроса на песни от артиста у украинцев нет, репертуара с которым можно гастролировать тоже нет. Источников дохода почти не остается и придется стянуть пояс", - добавил Беспалов.

Напомним, ранее Потап публично обратился к Каменских и попросил не бросать его.

Вас также могут заинтересовать новости: