30 сентября Павел Алдошин сообщил, что попал в аварию.

Украинский актер Павел Алдошин недавно попал в ДТП. Он ехал на мотоцикле, но не справился с управлением, когда на дорогу выскочил лось. В своем Instagram-блоге он сообщил о своем состоянии на данный момент.

"Так. По ситуации. Селезенка - минус", - написал Павел Алдошин.

Больше деталей своего самочувствия он не раскрывал.

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Алдошин попал в аварию: детали

30 сентября стало известно, что актер Павел Алдошин попал в ДТП, которое могло стоить ему жизни. Он сам сообщил, что ехал на мотоцикле и не справился с управлением, когда на дорогу выскочил лось.

"Так вот. Лось меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но лось меня нашел, и это произошло в тылу. Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело нормально. Мотоцикл на мусорку. Скорость 67 километров в час. Я не гонщик, если что", - написал Алдошин в своем блоге.

Напомним, что ранее Алдошин ответил, может ли культура существовать вне политики.

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