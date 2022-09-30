Павел Алдошин попал в дорожно-транспортное происшествие, которое могло стоить ему жизни.

Украинский актер Павел Алдошин, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел на фронт, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Он рассказал, что ехал по дороге на мотоцикле со скоростью 67 километров в час. В этот момент его догнал лось. Вероятно, животное выбежало на дорогу, из-за чего Алдошин не справился с управлением.

"Так вот. Лось меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но лось меня нашел, и это произошло в тылу. Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело нормально. Мотоцикл на мусорку. Скорость 67 километров в час. Я не гонщик, если что", - написал Алдошин в инста-сториз. Видео дня

Напомним, ранее Павел Алдошин в интервью УНИАН рассказал, как изменилось его мнение о войне, начиная с 24 февраля, и почему решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины, как переживает оккупацию родной Херсонщины, и как относится к российским актерам и лояльности к ним украинских режиссеров.

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