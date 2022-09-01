Звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" прокомментировал вопрос, вокруг которого давно спорят.

Звезда фильма "Снайпер. Белый ворон", украинский актер Павел Алдошин в эксклюзивном интервью УНИАН высказал свое мнение о том, может ли культура существовать отдельно от политики.

"Если представлять себе политику как что-то, где высокие кабинеты, где много людей в пиджаках с галстуками, и что это что-то далекое, то да, культура должна быть вне политики. А если понимать, что политика - это и есть социальная жизнь, политика - это ты сам, то это другое. Это не я сказал, но если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Я думаю, что украинцы уже поняли это. Те, кто еще не понял этого, уже начинают понимать то, что ты не можешь быть "вне политики". Культура не может быть вне политики. Для меня это сейчас неотъемлемые части социального строя", - сказал актер.

Он добавил, что если люди для себя определяют игнорировать какую-то составляющую общества, то ее непременно заполнят другие.

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"Культура - это определенный срез нашей среды, эфира нашего существования. Политика - это тоже определенный срез. Это просто ракурсы, но они очень важны. И если ты какой-то из этих срезов для себя выкидываешь, то его кто-то заполняет в своих интересах. Поэтому когда культура "вне политики" - это обман", - резюмировал Алдошин.

Напомним, Павел Алдошин прокомментировал языковой вопрос, и заявил, что "не существует русскоязычного украинца".

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