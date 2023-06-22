По словам Кузнецовой, у каждого человека есть собственная история.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о старшей дочери Ольги Сумской, которая молчит о войне и продолжает жить в РФ. Ранее она общалась с Антониной Паперной. Они поддерживали неплохие отношения.

"Мы не общаемся так, как раньше. Ну мы просто и раньше не очень близко общались из-за того, что у нее семья, у нее какие-то обязанности, у меня была работа. Но мы друг к другу всегда очень вежливо относились, поздравляли друг друга", - рассказала Кузнецова в интервью Славе Демину.

По мнению актрисы, Паперная может молчать из-за детей и своего мужа-россиянина. Кузнецова предполагает, что дочь Сумской скрывает свою позицию из-за страха.

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"Я думаю, что это из-за детей, конечно. Потому что у нее маленький ребенок... Возможно, там муж по-другому как-то настроен. Я не затрагивала с ней эту тему, я не уверена, что она бы со мной об этом разговаривала", - отметила актриса.

По словам Кузнецовой, у каждого человека есть собственная история. Некоторые артисты, которые молчат о войне и "забыли" об Украине, ее возмущают. Однако есть такие люди, которые могут быть напуганы, например, мужем, отметила актриса.

"Мужья говорят: "Я тебя не отпущу, детей не дам". Я не знаю, как это, каждая история она очень-очень индивидуальна", - добавила Кузнецова.

Что известно о дочери Ольги Сумской

Антонина Паперная живет в РФ вместе с детьми и своим мужем - российским актером Владимиром Яглычом. Она ничего не говорит о войне. По словам ее матери, Паперная молчит "не просто так". Сумская признает, что получает немало негатива, однако не хочет отказываться от старшей дочери.

Недавно актриса обратилась к Паперной публично. Сумская поздравила ее с днем рождения и написала, что очень ее любит.

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